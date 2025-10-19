Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την Ρόδο ενάντια στον Κολοσσό με σκορ 90-67 στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της Greek Basket League. Ο Σορτς ήταν ο κορυφαίος παίκτης του «Τριφυλλιού» με 18 πόντους ενώ άκρως θετικός ήταν και ο Γιουρτσέβεν με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ. Καλύτερος παίκτης του Κολοσσού ήταν ο Τζάου, με 13 πόντους.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν και οι δύο με τρίποντο, με τους Γκριγκόνις και Τέιλορ να ευστοχούν για Παναθηναϊκό και Κολοσσό. Από εκεί Μπάρμπιτς και Ναν πήραν τα «ηνία» για τις ομάδες τους και ο Γκριγκόνις με το δεύτερό του τρίποντο έδωσε διαφορά τριών πόντων για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε καλύτερος στην διάρκεια της περιόδου και βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 13 πόντους, βάζοντας από νωρίς «πλώρη» για την νίκη.

Η δεύτερη περίοδος είδε την διαφορά να παραμένει σταθερά πάνω από τους 10 πόντους για την ομάδα του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να φτάνει τους 10 πόντους για τους Πράσινους. Ο Σορτς πρόσθεσε 11 πόντους ενώ ο Κολοσσός έπαιξε ομαδικά με τον Τζάου να έχει 10 πόντους, όμως δεν επέτρεψε στο «Τρυφίλλι» να αυξήσει και άλλο την διαφορά και η διαφορά παρέμεινε στους 13 πόντους.

Δεύτερο ημίχρονο

Ο Κολοσσός με τον Τζάου να συνεχίζει να είναι θετικός έχοντας την υποστήριξη των Τέιλορ και Κουρουπάκη απάντησε στους Γιουρτσέβεν, Γκραντ και Γκριγκόνις και μάλιστα κέρδισε στο σκορ της τρίτης περιόδου, μειώνοντας την διαφορά στους 12 πόντους.

Η τέταρτη περίοδος ήταν η περίοδος που ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» την νίκη καθώς γρήγορα αύξησε την διαφορά στους 18, με τους Σορτς και Μήτογλου να οδηγούν τους Πράσινους προς την εκτός έδρας νίκη. Η διαφορά «εκτοξεύθηκε» στους 23 πόντους και πήρε διαστάσεις «θριάμβου», με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στην δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα.

Το σκορ στο τέλος του κάθε δεκάλεπτου:

28-15, 49-36, 67-55, 90-67