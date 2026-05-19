Ο Άρης τακτοποίησε άμεσα το θέμα που βρισκόταν στην κορυφή της ατζέντας του για την επόμενη μέρα του. Και αυτό, φυσικά, ήταν του προπονητή.

Η ανανέωση με τον Έλληνα τεχνικό σημαίνει ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν έναν λιγότερο «πονοκέφαλο» στο κεφάλι τους, προχωρώντας πλέον και με τις εισηγήσεις του προπονητή στην υλοποίηση του σχεδιασμού της επόμενης μέρας.

Ένας σχεδιασμός ο οποίος έχει… απ όλα. Ξεσκαρτάρισμα, συμβόλαια που λήγουν και φυσικά μεταγραφές οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν όταν υπάρξει ασφαλής εικόνας για την πρόοδο των επαφών με τους παίκτες του υπάρχοντος ρόστερ.

Από τα εννέα συμβόλαια τα οποία ολοκληρώνονται, ο Άρης ουσιαστικά κρατάει ενεργές τις περιπτώσεις των Αθανασιάδη, Γιαννιώτα και Φρίντεκ. Για τον Γιαννιώτα ειδικότερα, τις προηγούμενες μέρες υπήρξε επαφή στην οποία ο Άρης εξέφρασε την θετική διάθεσή του για την παραμονή του Έλληνα εξτρέμ και δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα επικοινωνία μέσα στις επόμενες μέρες.

Ο Φρίντεκ αποτελεί έκπληξη, αφού μέχρι πρότινος η αποχώρησή του φαινόταν σχεδόν δεδομένο. Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι αυτός που πάει να ανατρέψει τα δεδομένα με τον Τσέχο, κρίνοντας ότι μπορεί να έχει ρόλο ως δεύτερη επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας. Η παραμονή του δεν είναι δεδομένη, αλλά με τα τωρινά δεδομένα φαίνεται να ανοίγει διάπλατα η πόρτα της εξόδου για τον Χάμζα Μεντίλ και εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή… στην ανατροπή.

Πέρεθ, Μισεουί, Παναγίδης θα αποτελέσουν παρελθόν, όπως και ο Σούντμπεργκ με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Δηλαδή, είτε να επιστρέψει στη Λουντογκόρετς είτε να αποκτηθεί και να πωληθεί από τον Άρη.

Τα μηνύματα στα πλέι οφ

Με τη διαχείριση που έγινε από τον Γρηγορίου στα πλέι οφ, «φωτογράφησε» και κάποιους παίκτες που δεν βρίσκονται στο πλάνο της νέας σεζόν. Γαλανόπουλος και Δώνης είναι ίσως τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, με τον πρώτο να έχει αγωνιστεί τελευταία φορά τον περασμένο Ιανουάριο και τον Δώνη να ξεκινάει να πλέι οφ αλλά εν συνεχεία να μένει εκτός αποστολής. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά είναι ο Άρης να τα βρει μαζί τους, αφού έχουν συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και ο Λόβρο Μάικιτς. Ο Κροάτης έχει να παίξει από τον περασμένο Αύγουστο, κόντρα στον Λεβαδειακό προτιμήθηκε ο Καράι όταν έγινε αλλαγή ο Αθανασιάδης.

Στη λίστα των υπό αποχώρηση παικτών με συμβόλαια πιθανό να προστεθούν και άλλοι όσο περνάει ο καιρός, αποτελώντας και την πιο δύσκολη αποστολή του Ρούμπεν Ρέγες. Ισως ο μοναδικός τομέας στον οποίο έχει παρουσιάσει αποτελέσματα, έχοντας και αυτός το δικό του μερίδιο στην αποτυχημένη πορεία της ομάδας τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.