Σοκ έχει προκληθεί στην διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, μετά τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντικ στην Ισπανία, για τον θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της εταιρείας Mango, σήμερα Τρίτη (19.05.2026), με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες.

Ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, στην Ισπανία, αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του μεγαλύτερου γιου του, Τζόναθαν Άντικ, θεωρώντας τον ύποπτο για εμπλοκή στην υπόθεση. Ωστόσο, ο γιος που είχε αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας ρούχων αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας εγγύηση ύψους 1.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι: πρέπει να εμφανίζεται κάθε εβδομάδα στο δικαστήριο, του αφαιρέθηκε το διαβατήριο και δεν μπορεί να φύγει από την Ισπανία. Οι δικηγόροι του έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την πληρωμή της εγγύησης ώστε να μην περάσει ούτε ένα βράδυ στη φυλακή.

La Fiscalía pide un millón de euros de fianza para Jonathan Andic tras ser detenido por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango https://t.co/aMbH5LZ5SF pic.twitter.com/4dGDRxfHfo — EL MUNDO (@elmundoes) May 19, 2026

Ο θάνατος του «Mr Mango», του ιδρυτή της παγκόσμιας αυτοκρατορίας μόδας Mango, Ισάκ Άντικ, εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην Ισπανία, καθώς η υπόθεση που αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως τραγικό δυστύχημα συνεχίζει να γεννά ερωτήματα γύρω από τον ρόλο του γιου του, Τζόναθαν Άντικ.

Ο Ισάκ Άντικ, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ευρώπης και δημιουργός της Mango, έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο βουνό Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 70χρονος επιχειρηματίας έπεσε από γκρεμό ύψους περίπου 90 μέτρων.

Το γεγονός που προκάλεσε αμέσως εικασίες ήταν ότι μαζί του βρισκόταν μόνο ο πρωτότοκος γιος του, Τζόναθαν.

Η αστυνομία της Καταλονίας χαρακτήρισε αρχικά την υπόθεση ως ατύχημα. Ωστόσο, οι φήμες δεν άργησαν να φουντώσουν. Η τοπική κοινωνία της Βαρκελώνης, αλλά και ο ισπανικός Τύπος, άρχισαν να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Πολλοί στάθηκαν στις περίπλοκες σχέσεις πατέρα και γιου, οι οποίες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τζόναθαν Άντικ είχε θεωρηθεί για χρόνια ο φυσικός διάδοχος της Mango.

Ωστόσο, η παρουσία του στην εταιρεία είχε συνοδευτεί από εντάσεις και επιχειρηματικές αποτυχίες. Όταν ανέλαβε πιο ενεργό ρόλο στη διοίκηση, η Mango επιχείρησε να στραφεί πιο επιθετικά προς το μοντέλο της γρήγορης μόδας, μια στρατηγική που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Τα οικονομικά αποτελέσματα επιδεινώθηκαν, ενώ αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη αποχώρησαν από την εταιρεία. Τελικά, ο Ισάκ Άντικ αποφάσισε να τοποθετήσει εξωτερικό διευθύνοντα σύμβουλο, μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον γιο του.

Κακομαθημένος γιος

Η εικόνα του Τζόναθαν ως «κακομαθημένου γιου» ενισχύθηκε και από τον τρόπο ζωής του. Οι εμφανίσεις του σε κοσμικά γεγονότα, οι πολυτελείς διακοπές και η έντονη παρουσία του στα social media μέσω της influencer συζύγου του δημιούργησαν ένα προφίλ που βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με τη διακριτική προσωπικότητα του πατέρα του.

Μετά τον θάνατο του Ισάκ Άντικ, η οικογένεια βρέθηκε στο επίκεντρο δημόσιας συζήτησης και θεωριών συνωμοσίας. Παρότι ο Τζόναθαν κατέθεσε ότι περπατούσε μπροστά από τον πατέρα του και απλώς άκουσε τον θόρυβο της πτώσης, πολλοί αναρωτήθηκαν αν υπήρξε καβγάς ή κάποιο ατύχημα που δεν αποκαλύφθηκε πλήρως.

Η διαθήκη του επιχειρηματία πρόσθεσε νέο ενδιαφέρον στην υπόθεση. Η περιουσία του μοιράστηκε στα τρία παιδιά του, ενώ σημαντικό ποσό δόθηκε και στη σύντροφό του. Παράλληλα, οι εξελίξεις γύρω από τη διοίκηση της Mango διατήρησαν ζωντανή τη συζήτηση για τη διαδοχή και τις εσωτερικές ισορροπίες στην οικογένεια.

Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει επίσημα στοιχεία που να αποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια, η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη στην Ισπανία. Ο θάνατος του ανθρώπου που δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες μόδας στον κόσμο παραμένει τυλιγμένος σε ένα πέπλο μυστηρίου, με τον γιο του να βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο των υποψιών και των σεναρίων.