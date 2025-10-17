Δέκα μήνες μετά τον τραγικό θάνατο του Ίσακ Άντικ, ιδρυτή της Mango, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στο Μονσεράτ, η οικογένειά του δηλώνει πεπεισμένη για την αθωότητα του γιου του, Τζόναθαν Άντικ, παρά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι βρίσκεται υπό επίσημη έρευνα για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η οικογένεια τονίζει: «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε βέβαιοι ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το συντομότερο και θα αποδείξει την αθωότητα του Τζόναθαν Άντικ».

Η οικογένεια πρόσθεσε πως δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Vanguardia, ο ανακριτής που έχει αναλάβει την υπόθεση ξεκίνησε επίσημη έρευνα τον Σεπτέμβριο εις βάρος του Τζόναθαν Άντικ, λόγω αντιφατικών στοιχείων στις καταθέσεις του ως μάρτυρας. Οι αρχές φέρονται να εξετάζουν το κινητό του τηλέφωνο για ενδεχόμενα στοιχεία.

Ωστόσο, το γραφείο Τύπου του δικαστηρίου της Βαρκελώνης ξεκαθάρισε την Παρασκευή πως η υπόθεση, η οποία παραμένει υπό μυστικότητα, δεν στρέφεται κατά κάποιου συγκεκριμένου προσώπου.

Η La Vanguardia σημείωσε επίσης πως, ύστερα από 10 μήνες ερευνών, δεν έχει προκύψει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει τον Τζόναθαν Άντικ με τον θάνατο του πατέρα του.

Ο Ίσακ Άντικ, ένας από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες του ισπανικού λιανεμπορίου μόδας και συχνά συγκρινόμενος με τον ιδρυτή της Zara, Αμανθίο Ορτέγκα, έχασε τη ζωή του πέφτοντας από γκρεμό άνω των 100 μέτρων, ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του στις σπηλιές του Μονσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη.

Επίσης, ο Άντικ είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη και μετανάστευσε στην Καταλονία τη δεκαετία του 1960. Ίδρυσε τη Mango το 1984 και, σύμφωνα με το Forbes, κατά τον χρόνο του θανάτου του η περιουσία του ανερχόταν στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας.

Μετά τον θάνατό του, ο γιος του Τζόναθαν ανέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο της Mango και πρόεδρος της μητρικής εταιρείας MNG, ενώ οι αδελφές του, Τζούντιθ και Σάρα Άντικ, ορίστηκαν αντιπρόεδροι. Ο διευθύνων σύμβουλος Τόνι Ρουίθ ανέλαβε παράλληλα και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

