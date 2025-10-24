Ο Ολυμπιακός συνέχισε νικηφόρα στη Euroleague, επικρατώντας της Μακάμπι στην προηγούμενη αγωνιστική, ωστόσο απόψε (24/10, 21:45) έχει νέα δοκιμασία στη Γερμανία, απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο «SAP Garden», την ολοκαίνουργια έδρα των Βαυαρών, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυστηρά — όπως συμβαίνει άλλωστε σε όλα τα γήπεδα της χώρας.

Η Μπάγερν Μονάχου, μέσω επίσημης ενημέρωσης, έκανε γνωστό στους φιλάθλους του Ολυμπιακού που θα παρευρεθούν στον αγώνα, πως δεν επιτρέπεται η είσοδος με καμία μορφή τσάντας. Η γερμανική ομάδα ωστόσο έκανε την ανάρτησή της στα ελληνικά, για να την καταλάβουν όλοι οι οπαδοί των Ερυθρόλευκων.

Η ανάρτηση

⚠️ Αγαπητοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού: Σήμερα ισχύει απόλυτη απαγόρευση τσαντών! Περισσότερες πληροφορίες για την σημερινή σας επίσκεψη στο @SAPGarden θα βρείτε (στα αγγλικά) εδώ ⤵️ — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 24, 2025