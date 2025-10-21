Ο Ολυμπιακός κοιτάζει τις επιλογές του για να ενισχύσει τη γραμμή των περιφερειακών του, με τον Τζάρεντ Μπάτλερ να ξεχωρίζει στην λίστα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο παίκτης προτάθηκε στον Ολυμπιακό, με την ομάδα του Πειραιά να κοιτάζει τον 25χρονο γκαρντ και να βλέπει με καλό μάτι την περίπτωσή του.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ είχε υπογράψει συμβόλαιο με τους Σανς, οι οποίοι όμως τον έκοψαν από το ρόστερ λίγο πριν το ξεκίνημα της σεζόν.

Στους Πειραιώτες βλέπουν ήδη αρκετούς παίκτες μετά τα κοψίματα του NBA, με τον Μπάτλερ όμως να φαίνεται πως ξεχωρίζει, καθώς είναι παίκτης με όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.