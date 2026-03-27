Πολύ δράση στα μπαράζ του Μουντιάλ 2026 με την Τουρκία να έχει προκριθεί πρώτη στον τελικό των Playoffs. Η Δανία με τρομερό δεύτερο ημίχρονο πέτυχε μια εύκολη νίκη κόντρα στην Βόρεια Μακεδονία με 4-0. Η Ιταλία έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας, ενώ ο Βίκτορ Γκιόκερες με χατ-τρικ υπέγραψε την νίκη για τους Σουηδούς κόντρα στην Ουκρανία.

Δανία – Βόρεια Μακεδονία 4-0:

Η Δανία «καθάρισε» τη Βόρεια Μακεδονία μέσα σε ένα εκρηκτικό δεκάλεπτο (49’–59’), επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον τελικό.

Οι Δανοί ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και με συνεχόμενες επιθετικές ενέργειες μετέτρεψαν το παιχνίδι σε μονόλογο, «χτίζοντας» άνετο προβάδισμα που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης.

Στον τελικό θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Τσεχία – Ιρλανδία, το οποίο οδηγήθηκε στην παράταση μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.

Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία 2-0:

Η Ιταλία έκανε αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή της σε τελική φάση Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 2014, επικρατώντας 2-0 της Βόρεια Ιρλανδία στον ημιτελικό των playoffs, στο Μπέργκαμο και στο γήπεδο της Αταλάντα. Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη για μεγάλο διάστημα, με τους φιλοξενούμενους να βάζουν δύσκολα στους Ιταλούς και να κρατούν το παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα η πίεση της Ιταλίας αυξανόταν και τη λύση έδωσε ένας καθοριστικός πρωταγωνιστής, ο Σάντρο Τονάλι, ο οποίος με δυνατό σουτ εκτός περιοχής άνοιξε το σκορ για τη «Σκουάντρα Ατζούρα», ενώ το τελικό 2-0 έκανε ο Μόιζε Κιν.

Ουκρανία – Σουηδία 1-3:

Η Πολωνία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία στον τελικό, με τους Σουηδούς να παίρνουν την πρόκριση χάρη στο 3-1 επί της Ουκρανία σε ουδέτερο γήπεδο στη Βαλένθια.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Βίκτορ Γιόκερες, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ και οδήγησε τη Σουηδία στη νίκη, ενώ για την Ουκρανία το γκολ της μείωσης πέτυχε ο Πονομαρένκο στο φινάλε.

Πολωνία – Αλβανία 2-1:

Το όνειρο της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο έμεινε ανεκπλήρωτο για την Αλβανία, η οποία παρά την καλή της εικόνα γνώρισε ήττα με 2-1 από την Πολωνία στον ημιτελικό των playoffs και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Οι Αλβανοί ξεκίνησαν ιδανικά, παίρνοντας προβάδισμα στο 42’ με τον Χότζα και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ, όμως στο δεύτερο ημίχρονο δεν κατάφεραν να διαχειριστούν την πίεση.

Η Πολωνία γύρισε το ματς μέσα σε λίγα λεπτά, πετυχαίνοντας δύο γκολ σε σύντομο διάστημα και «έκλεισε» τη θέση της, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης την ομάδα του Θωμά Στρακόσια, με τον Σταύρο Πήλιο να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του περνώντας ως αλλαγή.

Σλοβακία – Κόσοβο 3-4:

Μεγάλη έκπληξη σημείωσε το Κόσοβο, το οποίο πέρασε νικηφόρα από τη Μπρατισλάβα επικρατώντας με 4-3 της Σλοβακία, σε μια εντυπωσιακή αναμέτρηση με υψηλό σκορ και έντονο ρυθμό.

Οι Κοσοβάροι είχαν τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, δείχνοντας επιθετική πολυφωνία, και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στον καθοριστικό αγώνα που ακολουθεί.

Την προσεχή Τρίτη (31/3) θα αντιμετωπίσουν την Τουρκία στην Πρίστινα, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ως «ματς της ζωής τους», με φόντο τη συνέχεια των playoffs.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ημιτελικών των πλέι οφ:

1. Ουαλία-Βοσνία 1-1 (παράταση)

2. Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία 2-0

3. Ουκρανία-Σουηδία 1-3

4. Πολωνία-Αλβανία 2-1

5. Σλοβακία-Κόσοβο 3-4

6. Τουρκία-Ρουμανία 1-0

7. Τσεχία-Ιρλανδία 2-2 (παράταση)

8. Δανία-Βόρεια Μακεδονία 4-0

Οι τελικοί (31/3)

Νικητής 1 – Ιταλία

Σουηδία- Πολωνία

Κόσοβο – Τουρκία

Νικητής 7 – Δανία