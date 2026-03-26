Η Εθνική Τουρκίας επικράτησε με 1-0 της Εθνική Ρουμανίας και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του τρίτου μονοπατιού των playoffs για το Μουντιάλ 2026.

Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος στο 53ο λεπτό δημιούργησε τη φάση του αγώνα, μοιράζοντας εξαιρετική κάθετη πάσα στον Φερντί Καντιόγλου, που δεν αστόχησε και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς μεγάλες ευκαιρίες, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρωτοβουλία αλλά να δυσκολεύονται να απειλήσουν ουσιαστικά. Στο δεύτερο μέρος, η Ρουμανία ανέβασε ρυθμό και απείλησε άμεσα, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση.

Η Τουρκία απάντησε με σημαντικές ευκαιρίες, ενώ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο γκολ σε μία φάση που κατέληξε στο δοκάρι, χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι στο αποτέλεσμα.

Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία του Χακάν Τσαλχάνογλου, ο οποίος έφτασε τις 103 συμμετοχές με το εθνόσημο, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας.

Πλέον, η Τουρκία περιμένει τον αντίπαλό της από το ζευγάρι Σλοβακία – Κόσοβο, με τον τελικό να είναι μονός και προγραμματισμένος για τις 31 Μαρτίου.

Οι ενδεκάδες

ΤΟΥΡΚΙΑ: Τσακίρ, Μουλντούρ, Ακαϊντίν, Μπαρντακσί, Καντιόγλου, Γιούκσεκ, Τσαλχάνογλου (90′ Καχβετσί), Γιλμάζ (78′ Κοκτσού), Γκιουλέρ (90′ Καμπάκ), Γιλντίζ, Ακτούρκογλου.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Ράντου, Μπάνκου, Μπούρτσα, Ντράγκουσιν, Ράτιου, Ντράγκομιρ, Χάτζι (71′ Στάντσιου), Μαρίν (66′ Τανάσε), Μαν, Μιχαϊλα (88′ Μπαϊαράμ), Μπιρλιγκέα (87′ Μικουλέσκου).

Το 3ο Μονοπάτι των playoffs του Μουντιάλ 2026

Ημιτελικός 5 : Τουρκία – Ρουμανία 1-0

Ημιτελικός 6 (26/03, 21:45): Σλοβακία – Κόσοβο

Τελικός (31/03): Νικητής Ημιτελικού 6 – Τουρκία