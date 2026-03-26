Ο φετινός Άρης δεν έχει να βγάλει πολλούς στη… βιτρίνα του. Εκεί όπου μπαίνουν οι κορυφαίοι παίκτες της χρονιάς, η οποία έχει λίγους διασωθέντες με τον τρόπο που εξελίσσεται. Και ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται δίκαια ο Γιώργος Αθανασιάδης.

Ο Έλληνας κίπερ αποτελεί το πιο… hot όνομα φέτος για τον Άρη. Με τις εμφανίσεις του, έχει κρατήσει τους «κιτρινόμαυρους» όρθιους ουκ ολίγες φορές, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων από Ελλάδα και εξωτερικό. Ανάμεσα σε αυτές, ο Ηρακλής και η Αλάνιασπορ.

Οσον αφορά τον «Γηραίο», έχουν κυκλοφορήσει φήμες που θέλουν τον 32χρονο κίπερ μία ανάσα από τους «κυανόλευκους». Ωστόσο κάτι τέτοιο απέχει αρκετά από την πραγματικότητα, όσο και η πρόταση που του κατέθεσαν από τα χρήματα τα οποία λαμβάνει στον Άρη! Μία απόσταση που είναι αρκετά μεγάλη και η οποία δεν θέτει οποιοδήποτε θέμα μετακίνησής του Αθανασιάδη στον Ηρακλή.

Ο Αθανασιάδης δίνει προτεραιότητα στον Άρη, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν. Σε αυτό υπάρχει οψιόν για ακόμη ένα χρόνο, αλλά πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν εκφράσει από καιρό τώρα την πρόθεσή τους να κρατήσουν τον Αθανασιάδη τη νέα σεζόν. Και συνεχίζουν να το κάνουν. Ανεπίσημα, ωστόσο, για την ώρα, τη στιγμή ο Αθανασιάδης δεν κλείνει την πόρτα και στο εξωτερικό. Από εκεί υπάρχει κυρίως το ενδιαφέρον της Αλάνιασπορ. Οι Τούρκοι έχουν έρθει σε επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, έχουν εκδηλώσει τις προθέσεις τους αλλά δεν έχουν ρίξει νούμερα στο τραπέζι.