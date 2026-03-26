Σε πένθος βυθίστηκε το ιταλικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του Τζουζέπε Σαβόλντι, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών, όπως γνωστοποίησε ο γιος του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σαβόλντι υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές μορφές της Serie A τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες της Μπολόνια και της Νάπολι. Έμεινε στην ιστορία ως ο «κύριος των δύο δισεκατομμυρίων», λόγω της τότε ιστορικής μεταγραφής του από τους «ροσομπλού» στους «παρτενοπέι».

Η συγκεκριμένη συμφωνία είχε προκαλέσει αίσθηση στην εποχή της, καθώς περιλάμβανε υψηλό οικονομικό αντάλλαγμα για τα δεδομένα του ιταλικού ποδοσφαίρου, καθιστώντας τη μία από τις πιο ηχηρές μετακινήσεις της περιόδου.

Ο γιος του, Τζανλούκα Σαβόλντι, επίσης πρώην ποδοσφαιριστής, αποχαιρέτησε τον πατέρα του με συγκινητικά λόγια, αναφερόμενος στην πορεία και τις αξίες που άφησε ως παρακαταθήκη.

Στην καριέρα του, ο Σαβόλντι κατέγραψε σημαντική παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από την Αταλάντα και κατακτώντας τρεις φορές το Κύπελλο Ιταλίας με Μπολόνια και Νάπολι, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία ποδοσφαιρική κληρονομιά.

