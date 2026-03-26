Η FIFA προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση νέων κανονισμών που θα ισχύσουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, φέρνοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων.

Γρήγορες αλλαγές (Quick Subs):

Οι παίκτες που αντικαθίστανται θα πρέπει να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο εντός 10 δευτερολέπτων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο αντικαταστάτης τους θα καθυστερεί να εισέλθει για ένα λεπτό, αφήνοντας την ομάδα προσωρινά με παίκτη λιγότερο.

Επαναφορά παιχνιδιού (πλάγια άουτ και ελεύθερα τέρματος):

Θα εφαρμόζεται χρονικό όριο 5 δευτερολέπτων για την εκτέλεση πλάγιων άουτ και ελεύθερων από τον τερματοφύλακα. Αν υπάρξει καθυστέρηση, η κατοχή της μπάλας θα αλλάζει υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Ιατρική παρέμβαση:

Παίκτης που δέχεται ιατρική φροντίδα εντός αγωνιστικού χώρου θα είναι υποχρεωμένος να αποχωρεί και να παραμένει εκτός για τουλάχιστον ένα λεπτό πριν επιστρέψει, εκτός αν ο τραυματισμός προήλθε από φάουλ που τιμωρήθηκε με κάρτα.

Επέκταση VAR:

Το σύστημα VAR θα έχει πλέον τη δυνατότητα να εξετάζει περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας που οδηγούν σε αποβολή, καθώς και λανθασμένες αποφάσεις για κόρνερ.

Αρχηγός και διαιτητής:

Μόνο ο αρχηγός της ομάδας θα έχει δικαίωμα να απευθύνεται στον διαιτητή για διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που άλλοι παίκτες διαμαρτύρονται ή τον περικυκλώνουν, θα τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα.

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της FIFA να περιορίσει τις καθυστερήσεις, να βελτιώσει τη ροή του αγώνα και να ενισχύσει τον έλεγχο των διαιτητών εντός γηπέδου.