Οι Εθνικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν έως και 26 ποδοσφαιριστές στις αποστολές τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τη FIFA να διατηρεί το μοντέλο των διευρυμένων ρόστερ που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Η διεθνής ομοσπονδία είχε ήδη εξετάσει την καθιέρωση του συγκεκριμένου αριθμού, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα και την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των ποδοσφαιριστών.

Η πρακτική αυτή ξεκίνησε την περίοδο της πανδημίας, όταν αυξήθηκε ο αριθμός των διαθέσιμων παικτών ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα τραυματισμών και κόπωσης. Το ίδιο σύστημα εφαρμόστηκε τόσο στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ όσο και στο Euro 2024.

Δεδομένου ότι η διοργάνωση του 2026 θα περιλαμβάνει περισσότερες ομάδες, η ύπαρξη μεγαλύτερων αποστολών θεωρείται απαραίτητη, προσφέροντας στους προπονητές περισσότερες επιλογές και ευελιξία.

Η προθεσμία για την υποβολή των τελικών λιστών έχει οριστεί για τις 30 Μαΐου, δηλαδή 12 ημέρες πριν από την έναρξη του τουρνουά.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα