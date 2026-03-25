Οι Εθνικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν έως και 26 ποδοσφαιριστές στις αποστολές τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τη FIFA να διατηρεί το μοντέλο των διευρυμένων ρόστερ που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Η διεθνής ομοσπονδία είχε ήδη εξετάσει την καθιέρωση του συγκεκριμένου αριθμού, λαμβάνοντας υπόψη το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα και την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των ποδοσφαιριστών.

Η πρακτική αυτή ξεκίνησε την περίοδο της πανδημίας, όταν αυξήθηκε ο αριθμός των διαθέσιμων παικτών ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα τραυματισμών και κόπωσης. Το ίδιο σύστημα εφαρμόστηκε τόσο στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ όσο και στο Euro 2024.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA have just announced that the maximum amount of players in a squad will be 26 this World Cup. Countries will have until May 30 to submit the final squad. pic.twitter.com/5rjx2uZmoy — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 25, 2026

Δεδομένου ότι η διοργάνωση του 2026 θα περιλαμβάνει περισσότερες ομάδες, η ύπαρξη μεγαλύτερων αποστολών θεωρείται απαραίτητη, προσφέροντας στους προπονητές περισσότερες επιλογές και ευελιξία.

Η προθεσμία για την υποβολή των τελικών λιστών έχει οριστεί για τις 30 Μαΐου, δηλαδή 12 ημέρες πριν από την έναρξη του τουρνουά.