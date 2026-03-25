Ο Βινίσιους θέλησε να προσγειώσει τις προσδοκίες γύρω από την εθνική Βραζιλίας ενόψει του επερχόμενου Παγκόσμιου Κυπέλλου.
Ο ίδιος ανέφερε σε δηλώσεις του πως η ομάδα του δεν συγκαταλέγεται στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, επιχειρώντας να μειώσει την πίεση που συνοδεύει διαχρονικά τη Βραζιλία σε τέτοιες διοργανώσεις.
Με αυτή την τοποθέτηση, ο Βινίσιους δείχνει να επιδιώκει μια πιο «ήρεμη» προσέγγιση, αφήνοντας το βάρος των προσδοκιών εκτός αποδυτηρίων.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βινίσιους
«Δεν είμαστε το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Θέλουμε να φέρουμε τη Βραζιλία και πάλι εκεί όπου αξίζει, ωστόσο μην μου μιλάτε για φαβορί».
🚨🇧🇷 Vini Jr: “We are NOT the favorites to win the World Cup”.
“We want to bring Brazil where it deserves. Do not talk about favorites”. pic.twitter.com/U1T8Mt3D4H
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2026