Ο Βινίσιους θέλησε να προσγειώσει τις προσδοκίες γύρω από την εθνική Βραζιλίας ενόψει του επερχόμενου Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Ο ίδιος ανέφερε σε δηλώσεις του πως η ομάδα του δεν συγκαταλέγεται στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, επιχειρώντας να μειώσει την πίεση που συνοδεύει διαχρονικά τη Βραζιλία σε τέτοιες διοργανώσεις.

Με αυτή την τοποθέτηση, ο Βινίσιους δείχνει να επιδιώκει μια πιο «ήρεμη» προσέγγιση, αφήνοντας το βάρος των προσδοκιών εκτός αποδυτηρίων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βινίσιους

«Δεν είμαστε το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Θέλουμε να φέρουμε τη Βραζιλία και πάλι εκεί όπου αξίζει, ωστόσο μην μου μιλάτε για φαβορί».

