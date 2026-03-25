Το μέλλον του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει ανοιχτό, με τις συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του να μην παρουσιάζουν πρόοδο.

Παρότι η τρέχουσα συμφωνία του Βραζιλιάνου άσου έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027, οι επαφές με τη διοίκηση της «Βασίλισσας» έχουν «παγώσει», δημιουργώντας αβεβαιότητα γύρω από την παραμονή του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Την ίδια στιγμή, η πλευρά του παίκτη εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια για την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρι, εκπρόσωποι του 25χρονου είχαν πρόσφατα επαφές με ανθρώπους του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίοι συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Μάλιστα, οι ομάδες της Μέσης Ανατολής φέρονται διατεθειμένες να προσφέρουν ένα «χρυσό» συμβόλαιο, προκειμένου να πείσουν τον Βινίσιους να αφήσει την Ευρώπη και να μετακομίσει στον Κόλπο.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο αυτό, ιδιαίτερα σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με τη Ρεάλ.

Σημαντικό «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις αποτελεί το οικονομικό σκέλος, καθώς ο Βινίσιους επιθυμεί να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου, φτάνοντας στα επίπεδα του Κριστιάνο Ρονάλντο και ξεπερνώντας τον Κιλιάν Εμπαπέ.