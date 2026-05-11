Δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 (χρήση 2024).

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2024 στην προκειμένη). Επίσης, τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Πόθεν Έσχες για χρήση 2024

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποβάλλει τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τις εξής αναφορές:

Εισοδήματα:

Σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε εισόδημα 36.529,56 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και πρόσθετες αμοιβές, 21.504,96 ευρώ από ακίνητα, καθώς και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους.

Καταθέσεις

Στις τραπεζικές του καταθέσεις εμφανίζονται λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες, με το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, όπου δηλώνονται 55.559,78 ευρώ.

Ακίνητη Περιουσία

Ως προς την ακίνητη περιουσία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει συνολικά 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο, μεταξύ των οποίων διαμερίσματα, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες και οικόπεδα.

Στη φετινή δήλωση καταγράφεται νέα αγορά μονοκατοικίας στη Σέριφο, επιφάνειας περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων, η οποία αποκτήθηκε το 2024 έναντι 120.000 ευρώ.

Συμμετοχές και Οχήματα

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει συμμετοχή 100% σε ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, καθώς και ποσοστό 2% στη Βιοτεχνική ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ.

Στη δήλωση περιλαμβάνεται επίσης ένα επιβατικό ΙΧ 1.598 κυβικών, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 1992.

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2024:

