Έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους φαίνεται πως είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα έχει δώσει τα χέρια με την Εθνική Γαλλίας για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία μετά το Μουντιάλ του 2026.

Ο Γάλλος θρύλος βρίσκεται μακριά από τους πάγκους τα τελευταία χρόνια, έχοντας τη διετία 2019-2021 είχε κάνει το πέρασμα τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως όλα δείχνουν πως η επιστροφή του πλησιάζει.

Την ίδια ώρα, η γαλλική ομοσπονδία κρατά χαμηλούς τόνους, με τον πρόεδρό της να αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά του, προκειμένου να μην αποσπαστεί η προσοχή της ομάδας από τις υποχρεώσεις της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρ’ όλα αυτά, στο παρασκήνιο φαίνεται πως οι επαφές με τον «Ζιζού» βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.