Ο Ζινεντίν Ζιντάν, αν και έχει στενή σχέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει αποφασίσει να μην αναλάβει ξανά τον πάγκο των «μερένχες», καθώς επικεντρώνεται στην προοπτική να γίνει ο νέος προπονητής της εθνικής Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος θρύλος έχει «κλειδώσει» τη θέση του στην εθνική ομάδα μετά το Μουντιάλ του 2026, όταν ο Ντιντιέ Ντεσάμπ αναμένεται να αποχωρήσει από τον πάγκο των «τρικολόρ».

🚨🇫🇷 Despite speculation on Real Madrid, Zinedine Zidane’s focus for future job remains on France national team after the World Cup. Nothing signed at this stage but clear plan. ➕ More on Maresca and City, #CFC and Rosenior, Pep, Slot, Xabi Alonso. 🎥 https://t.co/leV0ZtO6Gs pic.twitter.com/xLa6U0n3HW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2025

Η φημολογία γύρω από το όνομα του Ζιντάν και τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει φουντώσει τις τελευταίες εβδομάδες, με την ισπανική ομάδα να βρίσκεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας και συζητήσεων για την πιθανότητα αντικατάστασης του Τσάμπι Αλόνσο, εάν συνεχιστούν τα αρνητικά αποτελέσματα. Παρά τις συζητήσεις αυτές, ο Ζιντάν, ο οποίος έχει χαράξει ιστορία στη Μαδρίτη τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον για την επιστροφή του.