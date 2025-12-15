Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται ένα βήμα πριν από ένα σπουδαίο επίτευγμα με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος αστέρας έχει μπροστά του δύο ακόμη αναμετρήσεις μέσα στο ημερολογιακό έτος, με στόχο να ισοφαρίσει ή να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ παραγωγικότητας που κατέχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Με το γκολ που πέτυχε στη νίκη των «μερένχες» απέναντι στην Αλαβές με 2-1, ο Εμπαπέ έφτασε τα 57 τέρματα μέσα στο 2025. Το κορυφαίο ρεκόρ παραμένει αυτό του Ρονάλντο, ο οποίος το 2013 είχε ολοκληρώσει τη χρονιά με 59 γκολ, σημειώνοντας επίδοση που μέχρι σήμερα δεν έχει ξεπεραστεί.

🚨 𝗦𝗧𝗔𝗧: Kylian Mbappé only needs to score 3 more goals to BREAK Cristiano Ronaldo’s record of MOST goals (59) in 1 calendar year by a Real Madrid player. Mbappé is currently on 57 goals! pic.twitter.com/qyqCU9bBB3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 14, 2025

Ο Γάλλος διεθνής χρειάζεται πλέον τρία γκολ σε δύο αγώνες για να γράψει ιστορία. Πρώτη πρόκληση αποτελεί η εκτός έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου με την Ταλαβέρα, ομάδα της τρίτης κατηγορίας, ενώ ακολουθεί το παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Σεβίλλη στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Η σεζόν του Εμπαπέ είναι ήδη εντυπωσιακή, καθώς προέρχεται από την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσιού την προηγούμενη χρονιά, έχοντας σημειώσει 31 γκολ σε 34 εμφανίσεις στη La Liga. Πλέον, ο Γάλλος σταρ έχει μπροστά του την ευκαιρία να συνδέσει το όνομά του με ένα από τα πιο εμβληματικά κεφάλαια στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης.