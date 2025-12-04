Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την επιθετική του αποτελεσματικότητα, διατηρώντας μέσο όρο πάνω από ένα γκολ ανά παιχνίδι, ακριβώς όπως έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η τελευταία του εμφάνιση, όπου σημείωσε δύο γκολ στο Σαν Μαμές, επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και αποτελεί έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Φέτος, ο Γάλλος διεθνής έχει πετύχει 30 γκολ και 7 ασίστ σε 24 αγώνες, συνδυάζοντας τις επιδόσεις του με την Ρεάλ και την εθνική Γαλλίας, όπου προσέθεσε 5 γκολ και 3 ασίστ. Σε συνδυασμό με τις εμφανίσεις του από την αρχή του 2025, ο Εμπαπέ βρίσκεται πολύ κοντά στο να ξεπεράσει το ρεκόρ των 59 γκολ που είχε θέσει ο Κριστιάνο το 2013 σε ένα ημερολογιακό έτος.

Με πέντε κρίσιμα παιχνίδια να απομένουν – μεταξύ των οποίων οι αγώνες με Θέλτα, Μάντσεστερ Σίτι, Αλαβές και Σεβίλλη, καθώς και ένας πιθανός αγώνας στο Copa del Rey – ο Εμπαπέ έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να ισοφαρίσει αλλά και να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο παραγωγικές χρονιές της καριέρας του.

Με 62 γκολ σε 62 αγώνες συνολικά φέτος, διατηρεί μέσο όρο ένα γκολ ανά παιχνίδι, ενώ η επίδοση αυτή υπερβαίνει το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ του το 2022, όταν είχε σκοράρει 56 γκολ σε 56 παιχνίδια με μέσο όρο επίσης ένα γκολ ανά παιχνίδι. Ο Εμπαπέ δείχνει έτοιμος να γράψει ιστορία και να βάλει το όνομά του δίπλα σε θρύλους όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο.