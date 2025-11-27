Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 4-3 του Ολυμπιακού για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κιλιάν Εμπαπέ στάθηκε στη δυσκολία της αποστολής της ομάδας του στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Γάλλος αστέρας μίλησε με μεγάλη εκτίμηση για την εμφάνιση του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν εγκατέλειψαν ούτε στιγμή, πίεσαν ασφυκτικά και τους ανάγκασαν να παλέψουν μέχρι την τελευταία φάση για να εξασφαλίσουν τη νίκη. Όπως σημείωσε, το φινάλε ήταν ιδιαίτερα αγχωτικό και η Ρεάλ χρειάστηκε να δείξει χαρακτήρα για να φύγει με το τρίποντο από μία από τις πιο «καυτές» έδρες της Ευρώπης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του παίκτη:

«Ηταν ένα δύσκολο για εμάς το ξέραμε. Ξεκίνησε δύσκολα, αλλά το γυρίσαμε. Ήταν ένα παιχνίδι box to box. Εγώ ήμουν αποτελεσματικός και είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχε τέσσερα γκολ.

Ο Ολυμπιακός όμως δεν παράτησε ποτέ το ματς. Στο τέλος μάλιστα μας πίεσε, το φινάλε ήταν δραματικό σε ένα δύσκολο γήπεδο, αλλά αντέξαμε».