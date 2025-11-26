Η γκολάρα του Τσικίνιο κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από ασίστ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Δείτε εδώ το γκολ:
Η μεγάλη βραδιά του Champions League έχει φτάσει και το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι γεμάτο ενέργεια, χρώματα και πάθος. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού παρουσίασαν ένα φαντασμαγορικό κορεό που καλύπτει όλες τις κερκίδες του γηπέδου, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και ενθουσιασμού προς τους παίκτες της ομάδας. Χαρτάκια σε κόκκινο, λευκό και χρυσό σχημάτισαν το λογότυπο του Ολυμπιακού σε […]
Η League Phase του Champions League συνεχίζει να προσφέρει συγκινήσεις, με Κοπεγχάγη και Πάφο να παίρνουν πολύτιμους βαθμούς και να διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση. Και οι δύο ομάδες έδειξαν ψυχή και χαρακτήρα, με ανατροπές, εντυπωσιακά γκολ και αποφασιστικότητα που κρατούν ανοικτά τα σχέδιά τους για την επόμενη φάση. Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι […]
Δείτε το livestreaming του αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης για την League Phase του Champions League
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Ρεάλ Μαδρίτης στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για τη 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ενόψει του μεγάλου αγώνα, ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε στο pregame show του MEGA. View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr) Τι δήλωσε ο Γιώργος Πρίντεζης: «Είναι όμορφη στιγμή […]