Ο Μαρσέλο βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη για να παρακολουθήσει τον αγώνα των ομάδων Κ19 Ολυμπιακού – Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει του κρίσιμου αγώνα των «ερυθρόλευκων» με τη Ρεάλ για τη League Phase του Champions League. Κατά την επίσκεψή του, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής παρέλαβε από τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον Κριστιάν Καρεμπέ την επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο πρώην αριστερός μπακ των Πειραιωτών φωτογραφήθηκε χαμογελαστός με την ιστορική εμφάνιση, σε μια στιγμή που συνδύασε ιστορία και σύγχρονη παρουσία του Ολυμπιακού. Στην επίσκεψη ήταν παρών και ο Δ’ αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, σηματοδοτώντας τη στενή σχέση του συλλόγου με τους θρύλους του.