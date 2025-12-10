Ο Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται υπό έντονη πίεση στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η ομάδα του έχει πετύχει μόλις δύο νίκες στα επτά τελευταία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Το αποψινό ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι στο “Μπερναμπέου” για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League θεωρείται καθοριστικό για το αν θα παραμείνει στο τιμόνι των “μερένγκες”.

Η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του έχει πυροδοτήσει ήδη έντονες φήμες για πιθανούς αντικαταστάτες, με ονόματα όπως του Γιούργκεν Κλοπ, του Ζινεντίν Ζιντάν, του Άλβαρο Αρμπελόα και του Ζοσέ Μουρίνιο να βρίσκονται στη σχετική λίστα.

Ωστόσο, ο Μουρίνιο –σημερινός τεχνικός της Μπενφίκα και πρώην προπονητής της Ρεάλ από το 2010 έως το 2013– έσπευσε να βάλει τέλος στη φημολογία, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Μαδρίτη.

👀 Le preguntan a Mourinho si volvería al Madrid: su respuesta sorprenderá a más de un madridista pic.twitter.com/opx6CkEBfj — Diario AS (@diarioas) December 10, 2025

«Δεν υπάρχει τίποτα να ειπωθεί. Εσείς ανοίξατε το θέμα και εγώ το κλείνω. Δεν θέλω να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις γιατί δεν υπάρχει κάτι να πω και πρέπει να σεβόμαστε τη δουλειά του ανθρώπου που βρίσκεται τώρα στον πάγκο», δήλωσε ο Πορτογάλος, δείχνοντας ξεκάθαρη στήριξη στον Τσάμπι Αλόνσο.