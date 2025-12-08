Η Ρεάλ Μαδρίτης διανύει περίοδο έντονης κρίσης μετά την εντός έδρας ήττα 2-0 από τη Θέλτα την Κυριακή (07/12), που άφησε την ομάδα στο -4 από την κορυφή της La Liga και κατέδειξε τις αδυναμίες των «μερένγκες». Τα τελευταία αποτελέσματα, με μόλις δύο νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχουν εντείνει τις εντάσεις στον πάγκο.

Ο Τσάμπι Αλόνσο φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της πίεσης. Η φημολογούμενη ένταση με τον Βινίσιους και τα αρνητικά αποτελέσματα τον καθιστούν τον «αδύναμο κρίκο», καθώς η ηγεσία της ομάδας θεωρεί πως έχει χάσει τον έλεγχο των αποδυτηρίων. Μετά την ήττα, ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «η κατάσταση πρέπει να αλλάξει άμεσα».

Το επόμενο παιχνίδι του Champions League κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο «Μπερναμπέου» (9/12, 22:00) θεωρείται κρίσιμο για τον Αλόνσο, καθώς μπορεί να κρίνει αν θα παραμείνει στη θέση του ή αν η Ρεάλ θα κινηθεί για αντικαταστάτη.

Ήδη, τα ισπανικά ΜΜΕ έχουν αρχίσει να αναφέρουν πιθανούς διαδόχους. Τα ονόματα του Ζινεντίν Ζιντάν και του Γιούργκεν Κλοπ συζητούνται, αν και η πρόσληψή τους θεωρείται δύσκολη λόγω άλλων δεσμεύσεων.