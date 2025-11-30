Η δήλωση του Τσάμπι Αλόνσο μετά το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» έχει δημιουργήσει κύμα εξελίξεων στη Μαδρίτη. Ο Ισπανός τεχνικός χαρακτήρισε τον Μουζακίτη ως παίκτη με τεράστιο αντίκτυπο, μιλώντας για τα εξαιρετικά προσόντα του 18χρονου μέσου. Αυτή η ατάκα φαίνεται πως έφτασε στα γραφεία της Ρεάλ και άλλαξε τα δεδομένα.

Σύμφωνα με το «fichajes.net», οι «μερένχες» έχουν θέσει τον Μουζακίτη στην κορυφή της λίστας τους για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Η διοίκηση της Ρεάλ σκοπεύει να καταθέσει πρόταση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, θέλοντας να δελεάσει τον Ολυμπιακό και να κλείσει άμεσα τη μεταγραφή πριν ανέβει κι άλλο η αξία του νεαρού άσου.

Ο Μουζακίτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Αυτό σημαίνει πως η Ρεάλ χρειάζεται πολύ υψηλή προσφορά για να πάρει το «πράσινο φως» από τους Πειραιώτες. Στη Μαδρίτη θεωρούν ότι τα 30 εκατ. αποτελούν ικανή βάση για να ξεκινήσουν οι επαφές.

Το ενδιαφέρον της Ρεάλ έρχεται λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα στην Ιταλία που ανέφεραν πως και η Μίλαν παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Μουζακίτη. Οι «ροσονέρι» εξετάζουν τον παίκτη, αλλά εμφανίζονται πρόθυμοι να φτάσουν μέχρι τα 20 εκατομμύρια ευρώ, ποσό σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που ετοιμάζει η ισπανική πλευρά.

Ο Ολυμπιακός γνωρίζει ότι έχει στα χέρια του έναν από τους πιο υποσχόμενους νεαρούς μέσους της Ευρώπης και περιμένει τις πρώτες επίσημες κινήσεις από τα δύο κλαμπ.