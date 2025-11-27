Ο Τσάμπι Αλόνσο μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Ολυμπιακό και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο τεχνικός της Ρεάλ αναγνώρισε ότι η ελληνική ομάδα είχε καλύτερη εικόνα, επισημαίνοντας πως ο αντίπαλος έβγαλε ποιότητα, ένταση και πειθαρχία.

Ο Αλόνσο αποθέωσε και τον Χρήστο Μουζακίτη, τονίζοντας ότι ο νεαρός παίκτης έχει προοπτική και παρουσιάζει στοιχεία που μπορούν να τον οδηγήσουν ψηλά στο μέλλον.

Παράλληλα, τόνισε πως η βαθμολογική συγκομιδή του Ολυμπιακού στο Champions League δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την πραγματική εικόνα του. Όπως ανέφερε, η ομάδα παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο από αυτό που δείχνουν οι αριθμοί και αξίζει μεγαλύτερη αναγνώριση στην Ευρώπη.

Η αποθέωση και η «παραδοχή» για Μουζακίτη

Μεταξύ άλλων, ο προπονητής της Ρεάλ, «έσταξε μέλι» για τον Χρήστο Μουζακίτη, εκφράζοντας τον θαυμασμό του προς τον νεαρό μέσο. Χαρακτηριστικά, ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε: «Ο Μουζακίτης έχει μεγάλο αντίκτυπο. Διαθέτει εξαιρετικά προσόντα, είναι ένας πολύ ταλαντούχος μέσος και θα τον παρακολουθούμε».