Ο Ολυμπιακός κόντραρε στα ίσα τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 4-3, ωστόσο Χρήστος Μουζακίτης ξεκαθάρισε ότι η ομάδα έδειξε πως μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το επίπεδο.

Παράλληλα, ο νεαρός μέσος τόνισε ότι δεν χαροποιεί κανέναν το αποτέλεσμα, ενώ μίλησε για το βραβείο «Golden Boy Web» που θα παραλάβει τη Δευτέρα.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Μουζακίτης:

«Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλη την ομάδα. Παίζαμε με την καλύτερη ομάδα του πλανήτη. Μας κάνει υπερήφανους η σημερινή εμφάνιση γιατί είδαμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το επίπεδο. Το αποτέλεσμα δεν ήρθε και δεν μπορεί να υπάρξει περεταίρω χαρά».

Για τα στοιχεία που κρατάει ο Ολυμπιακός: «Νομίζω έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο, έχουμε χτίσει ένα πολύ καλό mentality. Δεν χαιρόμαστε με οποιαδήποτε ήττα από οποιαδήποτε ομάδα. Τα δείγματα ήταν θετικά, θέλουμε να σταθούμε σε αυτά και να βελτιωθούμε».

Για τη βράβευσή του ως «Golden Boy Web» τη Δευτέρα: «Πάντα έχω πολύ κίνητρο, πάνω από όλα για τον εαυτό μου. Δεν σκέφτομαι τη βράβευση, έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή και μετά θα μπορώ να σκεφτώ το βραβείο».

Για το ματς: «Ικανοποίηση δεν μπορεί να υπάρξει μετά από μία ήττα. Eίμαστε περήφανοι για την απόδοσή μας, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει χαρά στα αποδυτήρια».

Αν πιστεύουν στην πρόκριση βάσει της απόδοσης: «Θα το πιστεύουμε μέχρι τέλος, δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουν μείνει τρία παιχνίδια».

Για το γεγονός ότι βρέθηκε απέναντι σε αστέρες: «Αν το σκέφτεσαι μπορείς να επηρεαστείς. Δεν το σκέφτηκα καθόλου, δεν δίνω βάση σε ποιος θα είναι απέναντί μου».