Το τελευταίο διάστημα, ο Χρήστος Μουζακίτης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς, με κορυφαίους συλλόγους να τον παρακολουθούν στενά και να ετοιμάζονται να κινηθούν για την απόκτησή του.

Αρχικά, ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα ανέφερε ότι πέντε μεγάλες ομάδες έχουν τον νεαρό μέσο στη λίστα τους: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Άστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ και Νάπολι. Η Mundo Deportivo επιβεβαίωσε τα συγκεκριμένα ονόματα, προσθέτοντας πως η Γιουνάιτεντ έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα στη μάχη για την υπογραφή του.

Στη συνέχεια, η ισπανική ιστοσελίδα fichajes έβαλε στο «κάδρο» και έναν ακόμη ευρωπαϊκό γίγαντα: τη Μίλαν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι «ροσονέρι» όχι μόνο παρακολουθούν τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, αλλά είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον από το περασμένο καλοκαίρι.

Οι Ιταλοί φέρονται έτοιμοι να επανέλθουν με πρόταση που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, θεωρώντας τον Μουζακίτη ιδανική λύση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής τους. Ο ρυθμός εξέλιξής του, η ωριμότητά του στο παιχνίδι και η εντυπωσιακή του παρουσία με την ερυθρόλευκη φανέλα τον έχουν μετατρέψει σε έναν από τους πιο περιζήτητους νέους μέσους στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε θέση ισχύος, έχοντας συμβόλαιο με τον παίκτη και περιμένοντας να δει πώς θα διαμορφωθεί η αγορά ενόψει Ιανουαρίου και καλοκαιριού. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το ενδιαφέρον κορυφώνεται, με ολοένα και περισσότερους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να μπαίνουν στο παιχνίδι.