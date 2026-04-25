Δεν είναι σε θέση να υπογράφει συνθήκες, να διεξάγει εμπορικές διαπραγματεύσεις, να επιβάλλει δασμούς ή να στέλνει στρατεύματα στη μάχη. Εχει όμως τη σπάνια ικανότητα να… καλμάρει τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή ακριβώς την «αποστολή» έχει αναθέσει ο (παραπαίων) Κιρ Στάρμερ στον βασιλιά Κάρολο Γ΄, ο οποίος αναμένεται να προσγειωθεί μεθαύριο στην Ουάσιγκτον, μαζί με τη σύζυγό του βασίλισσα Καμίλα, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο βρετανός μονάρχης θα επιχειρήσει να αμβλύνει τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ του αμερικανού προέδρου και του πρωθυπουργού της Βρετανίας και να «μαλακώσει» την ασυνήθιστα βαριά – σχεδόν τοξική – πολιτική ατμόσφαιρα που επικρατεί.

Το τετραήμερο βασιλικό ταξίδι πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου η λεγόμενη «ειδική σχέση» μεταξύ Λονδίνου και Ουάσιγκτον διέρχεται μείζονα κρίση. Μπορεί ο βασιλιάς να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος; «Υπάρχει ο κίνδυνος ο Τραμπ να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την επίσκεψη για να εξυπηρετήσει τη δική του ατζέντα. Ωστόσο, αυτό το ταξίδι θα μπορούσε, επίσης, να αναδείξει τις θετικές πτυχές των αμερικανοβρετανικών σχέσεων, οι οποίες απειλούνται από την έως τώρα στάση του Τραμπ», είπε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Σκοτ Λούκας, καθηγητής Αμερικανικών Σπουδών και Διεθνούς Πολιτικής στο University College Dublin. «Εκτιμώ ότι ο Κάρολος μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια του Στάρμερ να αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Αρχικά, υπήρξαν σκέψεις – και εισηγήσεις – για ματαίωση της επίσκεψης εξαιτίας του μπαράζ προσβολών που εκτοξεύει ο Τραμπ εναντίον του Στάρμερ με αφορμή την άρνηση της Βρετανίας να συμμετάσχει στις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Ο αμερικανός πρόεδρος έχει αμφισβητήσει τις ηγετικές ικανότητες του Στάρμερ και τη στρατιωτική ετοιμότητα της Βρετανίας, καλώντας παράλληλα το Λονδίνο «να πάει να βρει πετρέλαιο μόνο του» στα Στενά του Ορμούζ! Η ρητορική αυτή έχει οδηγήσει σε δραματική επιδείνωση των διακρατικών σχέσεων, με τον βρετανό πρωθυπουργό να διαμηνύει ότι «θα ενεργεί αποκλειστικά προς το εθνικό συμφέρον».

Υπό αυτό το πρίσμα, η επίσκεψη του Κάρολου αποκτά σημασία που υπερβαίνει κατά πολύ την εθιμοτυπία και τον συμβολισμό. Καίτοι είναι υποχρεωμένος να τηρεί πολιτική ουδετερότητα, ο βασιλιάς θεωρείται μια προσωπικότητα που εκπέμπει μηνύματα συνέχειας και σταθερότητας σε περιόδους αβεβαιότητας. Η ομιλία του ενώπιον του Κογκρέσου – η δεύτερη στην Ιστορία που εκφωνεί βρετανός μονάρχης μετά την Ελισάβετ το 1991 – θα τεθεί στο μικροσκόπιο τόσο ως προς τον τόνο όσο και ως προς το περιεχόμενό της. Σύμφωνα με πηγές των ανακτόρων, ο Κάρολος θα αναγνωρίσει «τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες», σε μια προσεκτικά διατυπωμένη έμμεση αναφορά στις διαφωνίες μεταξύ των δύο ηγετών.

Στη συνέχεια, θα εστιάσει «σε όσα ενώνουν τους δύο λαούς». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο βασιλιάς θα αποφύγει οποιαδήποτε παρατεταμένη ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο μπροστά στις κάμερες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ο Τραμπ να πει κάτι που θα φέρει σε δύσκολή θέση τον μονάρχη – όπως συνηθίζει να κάνει με ξένους ηγέτες που κατά καιρούς φιλοξενεί. Αντ’ αυτού, οι επαφές τους στον Λευκό Οίκο θα γίνουν, κατά κύριο λόγο, κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα βλέμματα των δημοσιογράφων.

Ο βασιλιάς είναι, κατά την «Ντέιλι Μέιλ», το «σημαντικότερο διπλωματικό χαρτί της χώρας». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εκφράσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για τον Κάρολο, περιγράφοντάς τον ως «έναν υπέροχο άνθρωπο». Υποσχέθηκε δε να του επιφυλάξει μια «φανταστική φιλοξενία». Ως εκ τούτου, η «γοητεία» που ασκούν στον Τραμπ οι «γαλαζοαίματοι» προσφέρει στο Λονδίνο ένα σπάνιο κανάλι επιρροής. Στην Ντάουνινγκ Στριτ υπάρχει η ελπίδα ότι η επίσκεψη θα μπορούσε να συμβάλει στην εξομάλυνση των σχέσεων.

Ωστόσο, ο κίνδυνος να «στραβώσει» κάτι είναι υπαρκτός. Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι τυχόν «χαριεντισμοί» του μονάρχη με τον αμερικανό πρόεδρο ενδέχεται να ερμηνευθούν ως υποστήριξη της πολιτικής του, η οποία καταδικάζεται έντονα στη Βρετανία. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν ότι σχεδόν οι μισοί Βρετανοί αντιτίθενται στην επίσκεψη του βασιλιά. Σε άρθρο του στην «Γκάρντιαν», ο Σάιμον Τίσνταλ υποστήριξε ότι αν ο Κάρολος δεν θέλει να φανεί ως κάποιος που νομιμοποιεί τις πολιτικές του Τραμπ, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στο Κογκρέσο για να συγκρουστεί με τον «ανήθικο τραμπούκο» και «να εκφράσει την αποστροφή της Βρετανίας προς τον τραμπισμό και τη νεοφασιστική πολιτική του μίσους, του φόβου, των ψεμάτων, της μισαλλοδοξίας και της διχόνοιας που αυτός εκπροσωπεί». Ασφαλώς, κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συμβεί.

Ο Κάρολος και η Καμίλα θα περάσουν δύο ημέρες στην Ουάσιγκτον, μετέχοντας, μεταξύ άλλων, σε garden party και στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Τραμπ προς τιμήν τους στον Λευκό Οίκο με 150 προσκεκλημένους. Αργότερα, θα μεταβούν στη Νέα Υόρκη, όπου θα επισκεφθούν το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, θα συναντήσουν διασώστες και τοπικές συλλογικότητες στο Χάρλεμ, και θα παραστούν σε εκδήλωση για τον εορτασμό των εκατοστών γενεθλίων του… Winnie-the-Pooh. Αντιθέτως, ο βασιλιάς απέρριψε τις εκκλήσεις να συναντηθεί με θύματα του Τζέφρι Επστιν, παρά τη βαριά σκιά που εξακολουθεί να ρίχνει στο παλάτι η εμπλοκή τού τέως πρίγκιπα Αντριου στο σκάνδαλο.