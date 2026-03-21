Σοκαριστικός τραυματισμός σε αγώνα ποδηλασίας – Στο νοσοκομείο μία αθλήτρια (video)
Η Ιταλίδα ποδηλάτισσα Ντέμπορα Σιλβέστρι υπέστη σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια του γυναικείου αγώνα ποδηλασίας Μιλάνο – Σαν Ρέμο το Σάββατο 21 Μαρτίου. Η αθλήτρια, προσπαθώντας να αποφύγει μια καραμπόλα που προκλήθηκε από συγκρούσεις άλλων αθλητριών, έπεσε πάνω σε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Σιλβέστρι είχε […]
Πέθανε ο θρύλος της πάλης Dennis Condrey σε ηλικία 74 ετών – Μέλος της θρυλικής ομάδας The Midnight Express
Ο θρύλος της επαγγελματικής πάλης Ντένις Κόντρει, γνωστός και ως «Loverboy», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με τον συνάδελφό του Dax Harwood, με τα αφιερώματα και τα συλλυπητήρια να κατακλύζουν τον χώρο. Ο Condrey υπήρξε ένα από τα δύο βασικά μέλη της θρυλικής ομάδας The Midnight Express τη δεκαετία του 1980, […]
Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Όγδοος ο Μέρλος στον τελικό του ύψους
Την όγδοη θέση πήρε ο Αντώνης Μέρλος στον τελικό του άλματος εις ύψος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου του Τορούν.
Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Στην 7η θέση των προκριματικών ο Ρούμτσιος, 36η η Σπανουδάκη (vids)
Μακριά από τον καλό εαυτό τους έμειναν Χρήστος-Παναγιώτης Ρούτσμιος και Ραφαέλα Σπανουδάκη, κατά τη δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου του Τορούν.