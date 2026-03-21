Δείτε τα highlights από την τρομερή μάχη στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην Α1 Γυναικών.
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 93-103 (85-85 κ.δ.): Ήττα στην παράταση και τέλος η σεζόν για τις «ερυθρόλευκες»
Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με 103-93 - Οι Πράσινες έκαναν το 4-0 στη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της Α1 γυναικών.
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η Ερντέμ δέχθηκε τεχνική ποινή έπειτα από διαμαρτυρία – Πέταξε την πατερίτσα (vid)
Στα μέσα της τρίτης περιόδου του ημιτελικού της Α1 Μπάσκετ Γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, η Σελέν Ερντέμ τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή στο 25’30”. Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού, που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο με πατερίτσα λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι, αντέδρασε έντονα σε φάουλ που καταλογίστηκε στην Κριμίλη και εκνευρισμένη, πέταξε την πατερίτσα της […]
Η Σελέν Ερντέμ στον πάγκο του Παναθηναϊκού με πατερίτσα (video)
Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο για τα ημιτελικά της Α1 Γυναικών, με τις «πράσινες» να προηγούνται ήδη 3-0 στη σειρά και να αναζητούν τη νίκη που θα τις στείλει στους τελικούς. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με έντονο ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με οριακό προβάδισμα δύο πόντων υπέρ […]
Θλίψη στον Άρη για την απώλεια του Γιώργου Μπουτοβίνου
Βαρύ πένθος επικρατεί στον Άρη, καθώς ο Γιώργος Μπουτοβίνος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Η απώλειά του έχει σκορπίσει θλίψη στην οικογένεια των «κιτρινόμαυρων», που αποχαιρετούν έναν άνθρωπο με ξεχωριστή παρουσία στον σύλλογο. Όπως αναφέρει η ΚΑΕ Άρης: Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα πιο φτωχή, καθώς έχασε ένα από τα πιο εξέχοντα μέλη της. […]
Αθηναϊκός στους τελικούς μετά το 4-0 επί του Παναθλητικού – Περιμένει τον αντίπαλο από το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Ο Αθηναϊκός ολοκλήρωσε με επιτυχία τη σειρά απέναντι στον Παναθλητικό, επικρατώντας εκτός έδρας με 79-73 και «σφραγίζοντας» την πρόκριση στους τελικούς της Α1 Γυναικών με συνολικό σκορ 4-0. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, με τις «πράσινες» να έχουν προβάδισμα 3-0. Κορυφαία για τον Αθηναϊκό ήταν η Παρκς, που σημείωσε 13 […]