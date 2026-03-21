Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκρισή του στους τελικούς της Α1 Γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 103-93 στην παράταση (85-85 στην κανονική διάρκεια) στην Αίθουσα 5 του ΣΕΦ και κάνοντας το 4-0 στις μεταξύ τους φετινές αναμετρήσεις.

Οι «πράσινες» θα διεκδικήσουν τον τίτλο απέναντι στον Αθηναϊκό με μειονέκτημα έδρας, με τη σειρά να ξεκινά από το 1-1. Παράλληλα, η ομάδα της Σελέν Ερντέμ δεν θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων της στον δεύτερο τελικό, λόγω εκκρεμούς τιμωρίας μίας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ.

Κορυφαίες για τον Παναθηναϊκό ήταν η Σεντόνα Πρινς, που σημείωσε double-double με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ, και η Τζέιλιν Μπράουν με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα. Σημαντική συμβολή είχε και η Ιωάννα Κριμίλη, η οποία «πλήγωσε» την αντίπαλο από την περιφέρεια με 5/8 τρίποντα, δύο εκ των οποίων στην παράταση.

Ο αγώνας:

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν ισορροπημένα, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 22-20. Ο Παναθηναϊκός πήρε μικρό προβάδισμα στη δεύτερη περίοδο, όμως τα λάθη του επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να ανατρέψει την κατάσταση και να προηγηθεί ακόμα και με επτά πόντους, πριν το ημίχρονο κλείσει στο 46-43.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχες διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν έως το +8, όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και μείωσε τη διαφορά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Στην τέταρτη περίοδο, το παιχνίδι έγινε ντέρμπι, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και τις δύο ομάδες να οδηγούνται ισόπαλες (85-85) στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Παναθηναϊκός ήταν πιο ψύχραιμος και αποτελεσματικός, με καθοριστικά τρίποντα της Κριμίλη να του δίνουν διαφορά ασφαλείας, την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος, «σφραγίζοντας» τη νίκη και την πρόκριση στους τελικούς.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 46-43, 69-64, 85-85 (κ.δ), 93-103