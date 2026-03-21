Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο για τα ημιτελικά της Α1 Γυναικών, με τις «πράσινες» να προηγούνται ήδη 3-0 στη σειρά και να αναζητούν τη νίκη που θα τις στείλει στους τελικούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με έντονο ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με οριακό προβάδισμα δύο πόντων υπέρ των γηπεδούχων.

Ωστόσο, τα βλέμματα τράβηξε η προπονήτρια του Παναθηναϊκού, Σελέν Ερντέμ, η οποία, παρά τον τραυματισμό της, βρέθηκε κανονικά στον πάγκο χρησιμοποιώντας πατερίτσες, δείχνοντας την αφοσίωσή της στην ομάδα.