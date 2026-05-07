Η ΑΕΚ βρίσκεται στην Μπανταλόνα, για το Final Four του Basketball Champions League, με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας της.

Στο γήπεδο, ήδη από τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στη Ρίτας Βίλνιους και την Τενερίφη, δίνουν το «παρών» σημαντικές προσωπικότητες του παγκόσμιου μπάσκετ, προσδίδοντας επιπλέον λάμψη στη διοργάνωση.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, που παρακολουθεί από κοντά τις αναμετρήσεις, ενώ στις εξέδρες βρίσκονται επίσης ο Λουίς Σκόλα, ο πρώην αντιπρόεδρος της FIBA Σεΐχ Σαούντ Αλί Αλ Θάνι, ο Τσάβι Πασκουάλ και ο Άλεξ Μουμπρού, με την παρουσία τους να υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο του event.