Η Βαλένθια θα παίξει τα… ρέστα της κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Game 4 για να πάρει τη νίκη και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία.

Ο Νιλ Σακό μίλησε για το παιχνίδι, αναφέροντας πως περιμένει ένα δύσκολο ματς, ενώ στάθηκε και στην ατμόσφαιρα του Telekom Center την οποία χαρακτήρισε «εχθρική».

Οι δηλώσεις του Σακό

Για το πόσο δύσκολο περιμένει πως θα είναι το παιχνίδι της Παρασκευής: «Περιμένουμε σίγουρα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήδη ήταν τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια ως τώρα στη σειρά. Περιμένουμε πολύ δύσκολο και πολύ physical παιχνίδι. Πάντα και με δύσκολο κοινό».

Για την ατμόσφαιρα: «Είναι πολύ εχθρική η ατμόσφαιρα εδώ. Προσπαθούμε να κρατηθούμε σε αυτό που κάνουμε, να μείνουμε ενωμένοι για να εκτελέσουμε στο παρκέ».