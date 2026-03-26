Η Παρί Σεν Ζερμέν θα έχει περισσότερο χρόνο προετοιμασίας για τις απαιτητικές αναμετρήσεις με τη Λίβερπουλ στα προημιτελικά του UEFA Champions League, καθώς η γαλλική ομοσπονδία αποφάσισε την αναβολή αγώνα πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι με τη Λανς, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά ματς, μετατέθηκε για νέα ημερομηνία, προκειμένου να διευκολυνθεί το πρόγραμμα της ομάδας του Λουίς Ενρίκε.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλύτερη διαχείριση του φορτίου των παικτών, με στόχο η Παρί να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ανακοίνωση της Γαλλικής Ομοσπονδίας:

«Κατόπιν αιτήματος της Παρί Σεν Ζερμέν και της Στρασμπούρ, προκειμένου να προετοιμαστούν υπό τις καλύτερες συνθήκες για τους αντίστοιχους προημιτελικούς τους, το διοικητικό συμβούλιο της LFP αποφάσισε ομόφωνα να αναβάλει τους αγώνες τους.

Η σχετική απόφαση είναι σύμφωνη με την στρατηγική της κατεύθυνση να «επιτρέψει στη Γαλλία να διατηρήσει την πέμπτη θέση στον δείκτη βαθμολογίας της UEFA».