Ο Άρνε Σλοτ αναφέρθηκε στο νέο ραντεβού της Λίβερπουλ με την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ τόνισε ότι η ομάδα του έπαιξε το τέλειο παιχνίδι απέναντι στη Γαλατάσαραϊ. Η Λίβερπουλ παρουσίασε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε με 4-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν.
Ο Ολλανδός προπονητής δήλωσε πως η ομάδα του απέδωσε ακριβώς όπως την είχε προετοιμάσει για τον αγώνα με τους Τούρκους και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι «ρεντς» θα είναι πλήρως ανταγωνιστικοί στη συνέχεια της διοργάνωσης.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σλοτ:
«Από την αρχή μέχρι το τέλος, παίξαμε το παιχνίδι που περίμενα εγώ, που ήθελαν οι παίκτες και που ονειρεύονταν οι οπαδοί μας. Ήταν σχεδόν το τέλειο παιχνίδι για εμάς, αλλά σίγουρα και για τους οπαδούς μας. Για τον Σαλάχ το γκολ λέει πολλά για τον ίδιο, αφού είχε αστοχήσει σε ένα πέναλτι λίγο πριν το ημίχρονο. Έδωσε την ασίστ στον Ούγκο Εκιτίκε και στη συνέχεια πέτυχε ένα χαρακτηριστικό γκολ του. Αυτό λέει πολλά για την ψυχική του δύναμη.
Η Παρί είναι μια απίστευτη ομάδα και το απέδειξε και κόντρα στην Τσέλσι. Τους αντιμετωπίσαμε την περασμένη σεζόν στους 16. Εδώ στο Άνφιλντ παίξαμε ένα φανταστικό παιχνίδι εναντίον τους, το καλύτερο παιχνίδι που έχω διευθύνει στην καριέρα μου. Και οι δύο ομάδες απλώς έπαιζαν ποδόσφαιρο για να διασκεδάσουν τους οπαδούς. Ήμασταν η μόνη ομάδα που τους οδήγησε στην παράταση και στα πέναλτι. Έχουν αποδείξει αυτή τη σεζόν ότι δεν έχουν χάσει καθόλου από το επίπεδό τους».