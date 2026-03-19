Ο Άρνε Σλοτ αναφέρθηκε στο νέο ραντεβού της Λίβερπουλ με την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ τόνισε ότι η ομάδα του έπαιξε το τέλειο παιχνίδι απέναντι στη Γαλατάσαραϊ. Η Λίβερπουλ παρουσίασε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε με 4-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ολλανδός προπονητής δήλωσε πως η ομάδα του απέδωσε ακριβώς όπως την είχε προετοιμάσει για τον αγώνα με τους Τούρκους και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι «ρεντς» θα είναι πλήρως ανταγωνιστικοί στη συνέχεια της διοργάνωσης.