Οι Παριζιάνοι «τελείωσαν» ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση από πολύ νωρίς, σκοράροντας δύο φορές στο πρώτο τέταρτο και σε συνδυασμό με το 5-2 του πρώτου αγώνα, έφτασαν άνετα στην επόμενη φάση.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με τον Χβίτσα Κβαρατσκέλια, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε λάθος στην άμυνα και τελείωσε ιδανικά τη φάση. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 14’, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά διπλασίασε τα τέρματα με εξαιρετικό τελείωμα μετά από γύρισμα του Ασράφ Χακίμι.

Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε στο 62’ ο Σένι Μαγιούλου, «σφραγίζοντας» μια απόλυτα πειστική εμφάνιση για τους φιλοξενούμενους, με τους οπαδούς της Τσέλσι να αποχωρούν πριν τη λήξη.

Πλέον, η Παρί περιμένει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά, που θα προκύψει από το ζευγάρι Λίβερπουλ – Γαλατασαράι. ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Χάτο, Τσαλόμπα, Σαρ (46′ Ατσεαμπόνγκ), Κουκουρέγια, Σάντος, Καϊσέδο, Φερνάντες, Πάλμερ, Νέτο, Πέδρο.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Σαφόνοβ, Πάτσο, Μαρκίνιος, Μέντες, Χακίμι, Νέβες (46′ Μαγιούλου), Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Κβαρατσκέλια, Μπαρκολά, Ντεμπελέ.