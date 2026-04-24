Περισσότεροι από 840.000 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους εξαιτίας παθήσεων που σχετίζονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, όπως το παρατεταμένο ωράριο, η εργασιακή ανασφάλεια, η παρενόχληση και ο εκφοβισμός, σύμφωνα με νέα έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ).

Η έκθεση, με τίτλο «Το ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον: Παγκόσμιες εξελίξεις και κατευθύνσεις δράσης», υπογραμμίζει ότι ο τρόπος σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης των θέσεων εργασίας έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία. Οι ερευνητές καταγράφουν αύξηση στα περιστατικά καρδιαγγειακών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένων και αυτοκτονιών.

Για να φτάσουν στον αριθμό των 840.000 θανάτων, οι επιστήμονες της ΔΟΕ συνέκριναν τα επίπεδα επαγγελματικών κινδύνων — όπως εργασιακή πίεση, ανισορροπία προσπάθειας-ανταμοιβής, ανασφάλεια, υπερβολικές ώρες εργασίας, εκφοβισμό και παρενόχληση — με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της μελέτης Global Burden of Disease.

Το οικονομικό κόστος, σύμφωνα με την έκθεση, είναι τεράστιο. Υπολογίζεται ότι χάνονται ετησίως 45 εκατομμύρια αναπηρικά προσαρμοσμένα έτη ζωής, ενώ το 1,37% του παγκόσμιου ΑΕΠ εξανεμίζεται λόγω καρδιοπαθειών και ψυχικών νοσημάτων που συνδέονται με τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Το 35% των εργαζομένων εργάζεται πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα, ενώ το 23% έχει βιώσει κάποια μορφή βίας ή παρενόχλησης κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου.

Η ΔΟΕ προειδοποιεί ότι, αν και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι δεν είναι καινούργιο φαινόμενο, οι σύγχρονες αλλαγές στην αγορά εργασίας — όπως η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεργασία και οι νέες μορφές απασχόλησης — απειλούν να επιδεινώσουν την κατάσταση, εάν δεν υπάρξει έγκαιρη αντιμετώπιση.

«Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι αναδεικνύονται σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον», δήλωσε η Manal Azzi, Επικεφαλής Ομάδας για την Πολιτική και τα Συστήματα ΑΥΕ στη ΔΟΕ. «Η βελτίωση του ψυχοκοινωνικού εργασιακού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη όχι μόνο για την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων, αλλά και για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της οργανωτικής απόδοσης και της βιώσιμης ανάπτυξης».

Η ΔΟΕ τονίζει ότι οι θάνατοι που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον είναι αποτρέψιμοι, εφόσον υπάρξει ολοκληρωμένη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Προτείνει την ένταξη των σχετικών πολιτικών στα συστήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, μέσα από συνεργασία κυβερνήσεων, εργοδοτών και εργαζομένων.

Η δημοσίευση της έκθεσης πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, που εορτάζεται στις 28 Απριλίου, με φετινό επίκεντρο τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στον χώρο εργασίας.