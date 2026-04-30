Βράδυ Τρίτης στο Παρίσι το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό κοινό παρακολούθησε μία ποδοσφαιρική πανδαισία που όμοιά της είχε πολλά χρόνια να δει. Το Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν, με τα εννιά γκολ, με τελικό σκορ 5-4, έμοιαζε με έναν ποδοσφαιρικό πίνακα ζωγραφισμένο από τους καλύτερους ζωγράφους του κόσμου.

Σαν όλοι μαζί να έβαλαν τα πινέλα τους προκειμένου να παρουσιάσουν ένα αριστούργημα. Ενα κομψοτέχνημα. Είκοσι τέσσερις ώρες μετά, υπήρχε ο άλλος ημιτελικός του Τσάμπιονς Λιγκ. Το Ατλέτικο Μαδρίτης – Αρσεναλ έμοιαζε εκ των προτέρων ως ένα παιχνίδι εντελώς διαφορετικό απ’ όσα είδαμε στο Παρίσι. Και τέτοιο ήταν. Περίπου.

Μπόλικη τακτική, αρκετή σκληράδα, μια παρτίδα σκάκι μεταξύ του Σιμεόνε και του Αρτέτα που αγαπούν περισσότερο την αποτελεσματικότητα σε σχέση με το θέαμα.

Σαφώς λιγότερα γκολ με το τελικό 1-1 να αφήνει ορθάνοιχτους λογαριασμούς ενόψει του δεύτερου αγώνα στο Λονδίνο, αλλά όχι και λιγότερες τελικές, τουλάχιστον από τους Μαδριλένους. Δεκαεπτά στο σύνολο, όχι όλες κλασικές ευκαιρίες, όμως αν κάποιον αδικεί αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα βάσει εικόνας είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ηταν προφανές πάντως πως για να ανοίξει έστω και λίγο το ματς πιθανότατα να χρειαζόταν μια στημένη φάση. Και έτσι ήρθαν και τα δύο γκολ.

Συγκεκριμένα από πέναλτι.

Στο 44′ ο Γιόκερες ανατράπηκε μέσα στην περιοχή, ο Μάκελι έδειξε την άσπρη βούλα, ο Σουηδός ευστόχησε για το 0-1 με το οποίο έστειλε την Αρσεναλ στα αποδυτήρια.

Με τον ίδιο τρόπο ισοφάρισε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο η Ατλέτικο. Ο Γουάιτ έκανε χέρι μέσα στην περιοχή, το VAR κάλεσε τον Μάκελι να το δει, με τον Ολλανδό να δίνει το πέναλτι.

Ο Αλβαρες ανέλαβε την εκτέλεση για να ισοφαρίσει σε 1-1, να σηκώσει στο πόδι το «Μετροπολιτάνο» και να δώσει ώθηση στην Ατλέτικο να ψάξει την ανατροπή. Οι παίκτες του Σιμεόνε για περίπου είκοσι λεπτά άρχισαν να παίζουν σαν τη γάτα με το ποντίκι την Αρσεναλ, που αμυνόταν μαζικά προσπαθώντας να μείνει ζωντανή.

Ο Λούκμαν στο 65′ είχε μεγάλη ευκαιρία, με τον Ράγια να τον σταματά, ενώ εννιά λεπτά αργότερα το ίδιο… ζευγάρι έβγαλε τον ίδιο νικητή: τετ α τετ του Λούκμαν με τον Ράγια να λέει και πάλι «όχι».

Στο 78′ ο Μάκελι έδειξε και πάλι την άσπρη βούλα, καταλογίζοντας πέναλτι για την Αρσεναλ σε μαρκάρισμα του Εζε από τον Χάντσκο, αλλά το VAR είχε διαφορετική άποψη, με τον ολλανδό διαιτητή να παίρνει πίσω την απόφασή του προς ικανοποίηση του Σιμεόνε που πανηγύριζε σαν να σκόραρε η ομάδα του.

Η Αρσεναλ κέρδισε μέτρα στο φινάλε, ρίσκαρε λίγο περισσότερο, έψαξε και ένα δεύτερο γκολ αλλά δεν ήταν αποτελεσματική, με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος και να αφήνει ορθάνοιχτους λογαριασμούς για την πρόκριση στον τελικό που θα κριθεί στο Λονδίνο.