Σήμερα το απόγευμα επέστρεψαν οι σοροί των επτά αδικοχαμένων «αετόπουλων» στην Ελλάδα, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να αποτίνουν φόρο τιμής στη μνήμη τους. Οι φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από το γήπεδο της Τούμπας για να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής και στη συνέχεια μπήκαν στη Θύρα 4, εκεί όπου με συνθήματα έδωσαν ένα συγκλονιστικό «αντίο».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνόδευσε τη συγκινητική αυτή στιγμή με μια ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της και τον σεβασμό προς τους αδικοχαμένους φιλάθλους. Το μήνυμα της ομάδας υπογραμμίζει την ενότητα και την αγάπη της οικογένειας του Δικεφάλου, που παραμένει δυνατή ακόμη και μπροστά σε τέτοιες τραγικές στιγμές.

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

“Οι ψυχές θα μείνουν για πάντα εδώ…

ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ…”, ήταν το μήνυμα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

