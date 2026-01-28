Συγκέντρωση μνήμης στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τις ζωές τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία πραγματοποίησαν φίλοι της ομάδας στο κέντρο της Αθήνας.

Η μάζωξη ξεκίνησε από τα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ επί της Μενάνδρου, όπου γράφτηκε με σπρέι η λέξη «Αθάνατοι» στην πρόσοψη του κτιρίου.

Δίπλα στην είσοδο, οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά και του Πανιώνιου που έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους, δημιούργησαν ένα μικρό, μνημείο, άναψαν κεριά και άφησαν κασκόλ. Αμέσως μετά, με παλμό, έγινε πορεία προς την Ομόνοια, με τους οπαδούς να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πορεύτηκαν έχοντας στην κεφαλή ένα πανό με τη λέξη «Αθάνατοι», το οποίο και κρέμασαν στην Ομόνοια.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τους επτά συνοπαδούς τους που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Την Πέμπτη, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι φίλοι της ομάδας θα υποδεχθούν τις σορούς των αδικοχαμένων, οι οποίες θα μεταφερθούν με ειδικό αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι σύνδεσμοι οπαδών απευθύνουν κάλεσμα σε όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας να παραβρεθούν και να τιμήσουν τη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων. Όσοι διαθέτουν μηχανές θα συνοδεύσουν τις σορούς από το αεροδρόμιο μέχρι την Τούμπα, ενώ οι υπόλοιποι θα συγκεντρωθούν έξω από το πέταλο της Θύρας 4, ώστε να αποδώσουν τον τελευταίο φόρο τιμής.