Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να παραβρεθούν μαζικά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υποδεχθούν τα επτά αδέρφια τους που έχασαν άδικα τη ζωή τους, καθώς και τους δύο τραυματίες που επιστρέφουν στην Ελλάδα την ίδια ημέρα. Οι σοροί θα μεταφερθούν με ειδικό αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, σε μια συγκινητική στιγμή που θα ενώσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ σε θρήνο και τιμή προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο σύνδεσμος φίλων του Δικεφάλου απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους οπαδούς να παραβρεθούν και να αποδώσουν τον τελευταίο φόρο τιμής, δίνοντας το παρών σε μια από τις πιο δύσκολες και τραγικές στιγμές της ιστορίας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ

Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας . Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σορούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας . Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά .

Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα .

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ“.

Παράλληλα, το βράδυ της Τετάρτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Με την παρουσία του στο γήπεδο, θέλησε να δείξει σεβασμό και συμπαράσταση στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, αλλά και σε όλη την κοινότητα των οπαδών.

Σε δηλώσεις του, ο Πατριάρχης τόνισε ότι ήρθε σε έναν χώρο όπου ζήθηκαν ιστορικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, προτού η τραγωδία στη Ρουμανία στερήσει τόσο ξαφνικά τη ζωή τους, αφήνοντας βαθιά θλίψη σε όλη την Ελλάδα.