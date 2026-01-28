Βαρύ και βουβό πένθος επικρατεί στην οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά τον χαμό των επτά φιλάθλων του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που ήταν καθ’οδόν προς Γαλλία. Ενώ λίγες ώρες μετά στο άκουσμα της τραγικής είδησης, έφυγε και ένας ακόμα φίλος της ομάδας στη Λάρισα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» τους τιμά με κάθε τρόπο και στην μπουτίκ της ομάδας τοποθετήθηκαν οκτώ φανέλες γυρισμένες όπου επάνω είναι το όνομα του κάθε εκλιπόντα και με τον αριθμό «12» ενώ παράλληλα τους συνοδεύει και μία ακόμα εμφάνιση που γράφει: «Αθάνατοι».

Μετά τα φαναράκια που τοποθετήθηκαν έξω και μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, καθώς και τα κασκόλ που άφησαν οι φίλαθλοι, οι φανέλες των οκτώ οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη (27/01) εκτίθενται πλέον στην μπουτίκ της ομάδας.

«Όλα τα θυμάμαι – Ήμασταν σαν αδέρφια»

Για το ταξίδι και το δυστύχημα είπε: «Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν 6 άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».

«Θρηνώ τους φίλους μου, σήμερα είναι ημέρα πένθους», ανέφερε o ένας από τους τρεις τραυματίες που επέζησαν.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε» είπε για το τροχαίο δυστύχημα, ενώ για τους άλλους δύο τραυματίες είπε πως «ξέρω ότι είναι ζωντανοί, τους άκουσα να μιλούν στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 13:00 της Τρίτης, σε πολυσύχναστο και επικίνδυνο οδικό άξονα της Ρουμανίας, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρασέβες. Κατά τη διάρκεια προσπέρασης, το όχημα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα, με αποτέλεσμα να διαλυθεί και να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Ταυτοποιήθηκαν οι επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ – Με αεροσκάφος η μεταφορά τους στην Ελλάδα

Την Πέμπτη (29/1) θα γίνει η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς.

Την Πέμπτη το πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών. Οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Οι τρεις τραυματίες είναι ηλικίας 20, 20 και 28 ετών. Ο ένας φέρει πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις, ο άλλος κάταγμα ιερού οστού και ο τρίτος παρουσίασε ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυμώλωπες.

Οι ρουμανικές αρχές προχώρησαν νωρίτερα στην ταυτοποίηση όλων των σορών από το τροχαίο δυστύχημα. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τις επτά σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος.

Διαβάστε ακόμα:ΠΑΟΚ: «Οι 2 είναι στην Εντατική και οι 7… ψηλά» – Τα πρόσωπα της τραγωδίας με τα λόγια των συγγενών τους