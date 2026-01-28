Συγκλονίζουν τα πρώτα λόγια ενός εκ των τριών οπαδών του ΠΑΟΚ που γλίτωσαν από το τροχαίο δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 Έλληνες φίλαθλοι στη Ρουμανία.

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα, είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει. Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε 3 επιζώντες. Εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και 7 νεκρούς», είπε αρχικά μιλώντας αποκλειστικά στο Live News.

Για την κατάσταση της υγείας του αλλά και για τους άλλους δύο τραυματίες ανέφερε:

«Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά στα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε και με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω».

«Όλα τα θυμάμαι – Ήμασταν σαν αδέρφια»

Για το ταξίδι και το δυστύχημα είπε: «Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή. Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν 6 άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».

«Θρηνώ τους φίλους μου, σήμερα είναι ημέρα πένθους», ανέφερε o ένας από τους τρεις τραυματίες που επέζησαν.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε» είπε για το τροχαίο δυστύχημα, ενώ για τους άλλους δύο τραυματίες είπε πως «ξέρω ότι είναι ζωντανοί, τους άκουσα να μιλούν στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν τις 13:00 της Τρίτης, σε πολυσύχναστο και επικίνδυνο οδικό άξονα της Ρουμανίας, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρασέβες. Κατά τη διάρκεια προσπέρασης, το όχημα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα, με αποτέλεσμα να διαλυθεί και να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Ταυτοποιήθηκαν οι επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ – Με αεροσκάφος η μεταφορά τους στην Ελλάδα

Οι ρουμανικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση όλων των σορών από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τις επτά σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρουμανικές αρχές αναμένεται αύριο να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την επιστροφή των σορών στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες.

Όσον αφορά τους τραυματίες, αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Αυτό το μήνυμα αποκόμισε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκα η οποία επισκέφτηκε, το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από την διεύθυνση για την υγεία των τριών τραυματιών. Σύμφωνα με πληφορορίες, δύο από αυτούς είναι ήδη σε θέση να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, ενώ ο τρίτος έχει υποστεί πιο σοβαρούς τραυματισμούς και θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Σε ετοιμότητα βρίσκεται, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, αεροσκάφος τύπου C-130 προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

