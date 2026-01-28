Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση βαν με νταλίκα στη Ρουμανία.

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Τιμοσοάρα, όπου οπαδοί επισκέφθηκαν για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν τον τόπο του δυστυχήματος για να αποτίσουν φόρο τιμής, αφήνοντας λουλούδια και κασκόλ.

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την Ελλάδα η τραγική είδηση του θανάτου επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με διερχόμενη νταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άτομα και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Οι τρεις τραυματίες δίνουν τη δική τους μάχη για τη ζωή και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Τιμοσοάρα. Σύμφωνα με το τοπικό CNN, τέσσερα αυτοκίνητα με Έλληνες οπαδούς έφτασαν στο νοσοκομείο για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και στις οικογένειές τους.

Συγκίνηση στο σημείο του δυστυχήματος

Όπως μεταδίδει το ίδιο ρεπορτάζ, ορισμένοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν τον τόπο του δυστυχήματος για να αποτίσουν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με τους παρευρισκόμενους να αφήνουν λουλούδια και κασκόλ στο σημείο.

Τριήμερο πένθος στην Κεντρική Μακεδονία

Σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος στη Ρουμανία, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κήρυξε τριήμερο πένθος έως και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Την απόφαση έλαβε η περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά, ενώ σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό γεγονός.

Κατά τη διάρκεια του πένθους αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Περιφέρειας. Παράλληλα, οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες, ως ένδειξη τιμής και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων.