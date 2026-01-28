Με μια λιτή αλλά βαθιά συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε τη θλίψη της για την τραγωδία στη Ρουμανία με θύματα οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού έγραψε: «Θεέ μου… όχι άλλο… Σήμερα σιωπή, η πόλη μας πενθεί», συνοδεύοντας το μήνυμα με μια εικόνα που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ακολουθεί η ανάρτηση:

Τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος

Οι αρχές της Ρουμανίας εξετάζουν διάφορες εκδοχές για τα αίτια της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή στους Έλληνες φιλάθλους. Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Αουρ, μιλώντας στο ρουμάνικο μέσο digi24, ανέλυσε τα πιθανά σενάρια που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.

«Αυτό που συνέβη είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν πρόκειται για μια κλασική απώλεια ελέγχου, δηλαδή δεν κινούνταν ευθεία και ξαφνικά βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, κάτι που θα μας έκανε να υποθέσουμε ότι αποκοιμήθηκε ή ότι ήταν κουρασμένος. Πραγματοποίησε μια προσπέραση, όχι μάλιστα οριακή -είχε ξεκάθαρα χρόνο να επιστρέψει στη δεξιά λωρίδα– όμως, σε κάποια στιγμή, έστριψε το όχημα προς τα αριστερά, ελαφρά, λίγο-λίγο, αλλά έστριψε και κατευθύνθηκε απευθείας προς το φορτηγό», δήλωσε ο Τίτι Αουρ.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μια εκδοχή θα μπορούσε να είναι ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία. Το να αποκοιμήθηκε είναι λιγότερο πιθανό, γιατί μόλις είχε ολοκληρώσει μια προσπέραση. Ή μπορεί να πρόκειται για μια έντονη διάσπαση προσοχής – κάτι που συμβαίνει συνήθως σε οδηγούς με μεγάλη εμπειρία, που κάνουν μεγάλες αποστάσεις και θεωρούν ότι, αφού έχουν κάνει δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες προσπεράσεις, τι σημασία έχει άλλη μία, πιστεύοντας ότι έχει ήδη τελειώσει την προσπέραση».

Σύμφωνα με τον ειδικό, «είτε μπήκε σε συζήτηση ή αντιπαράθεση με κάποιον μέσα στο μικρό λεωφορείο, είτε κοίταξε το κινητό του· δηλαδή μια τόσο έντονη διάσπαση προσοχής, ώστε δεν αντιλήφθηκε ότι το όχημα έστριβε προς τα αριστερά. Το γεγονός όμως ότι κατευθύνθηκε τόσο ξεκάθαρα κατευθείαν προς το φορτηγό ή, τέλος πάντων, χωρίς να προσπαθήσει να το αποφύγει, με κάνει να πιστεύω ότι η κατάσταση του οδηγού ήταν μια μορφή ασυνειδησίας – ασυνειδησία με την έννοια ότι είτε ένιωσε αδιαθεσία είτε είχε την προσοχή του αλλού – γιατί ένας οδηγός που κοιτάζει μπροστά και είναι συγκεντρωμένος στον δρόμο δεν έχει πώς να κινηθεί έτσι προς τα αριστερά και να πέσει πάνω σε ένα φορτηγό TIR».