Εκατοντάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν στο σημείο της τραγωδίας κοντά στο Λούγκοζ για να τιμήσουν τη μνήμη των οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

Οι υποστηρικτές της ομάδας άναψαν φωτιές, τραγούδησαν και άφησαν κασκόλ του ΠΑΟΚ στο σημείο, δημιουργώντας μια φορτισμένη ατμόσφαιρα συγκίνησης και ενότητας.

Με τη συγκέντρωσή τους απέτισαν φόρο τιμής στους συνανθρώπους τους που έχουν φύγει, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και μνήμης στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

Ταυτοποιήθηκαν οι επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ – Με αεροσκάφος η μεταφορά τους στην Ελλάδα

Οι ρουμανικές αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση όλων των σορών από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τις επτά σορούς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρουμανικές αρχές αναμένεται αύριο να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την επιστροφή των σορών στην Ελλάδα. Η μεταφορά τους θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες.

Όσον αφορά τους τραυματίες, οι γιατροί του νοσοκομείου της Τιμισοάρα εμφανίζονται αισιόδοξοι. Η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκα, επισκέφθηκε το βράδυ της Τρίτης τους τραυματίες και ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο από τους τραυματίες είναι ήδη σε θέση να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, ενώ ο τρίτος φέρει σοβαρότερους τραυματισμούς και θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Σε ετοιμότητα βρίσκεται, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, αεροσκάφος τύπου C-130, έτοιμο να διατεθεί εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.