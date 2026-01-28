Πένθος στον ΠΑΟΚ για τους οπαδούς της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Από το πρωί, φίλοι της ομάδας αλλά και απλοί πολίγτες επισκέπτονται το γήπεδο της Τούμπας με λουλούδια στα χέρια, στη μνήμη των οπαδών. Η συγκίνηση είναι έντονη, με φίλους και μέλη του συλλόγου να αποτίουν φόρο τιμής στους εκλιπόντες.

Η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει τη βαθιά θλίψη της οικογένειας του ΠΑΟΚ και των φιλάθλων του για την απώλεια των ανθρώπων που ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Η Τούμπα έγινε τόπος σιωπηλής μνήμης και ενότητας.

Αισιοδοξία για τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ – Οι εκτιμήσεις των γιατρών

Αισιόδοξες παραμένουν οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το τροχαίο με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, που σημειώθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στον αυτοκινητόδρομο Ε-70, έξω από την πόλη Λούγκος.

Η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκη, επισκέφθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από τη διοίκηση για την πορεία της υγείας τους.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ’ αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ελληνίδα πρέσβης.

Η κ. Γραμματίκη πρόσθεσε ότι ο τραυματίας που νοσηλεύεται στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος, αλλά βρίσκεται υπό τεχνική νάρκωση. Σήμερα, Τετάρτη, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου οι γιατροί να αποφασίσουν αν απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, η Ελληνίδα διπλωμάτης επισήμανε ότι η πρεσβεία συνεργάζεται στενά με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των θυμάτων, τα οποία βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος. «Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί· όταν αυτό θα συμβεί, θα κινήσουμε τη διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα», δήλωσε η ίδια, υπογραμμίζοντας ότι οι συγγενείς έχουν ήδη ενημερωθεί, ενώ τα ονόματα των θυμάτων δεν θα δημοσιοποιηθούν πριν ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση.

Το βράδυ της Τρίτης, εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ έφτασαν με πέντε λεωφορεία στην Τιμισοάρα και συγκεντρώθηκαν σιωπηλά μπροστά από το νοσοκομείο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες. Εκπρόσωποι των οπαδών συναντήθηκαν με τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενημερώθηκαν για την κατάσταση των τραυματιών και αναχώρησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα για την Ελλάδα. Οι φίλαθλοι αυτοί ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία και, όταν πληροφορήθηκαν το δυστύχημα ενώ βρίσκονταν στην Ουγγαρία, διέκοψαν το ταξίδι τους για να βρεθούν στο πλευρό των συμπατριωτών τους.