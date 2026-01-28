Τροχαίο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο Ε-70 κοντά στη Λούγκοζ προκάλεσε τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ και τον τραυματισμό τριών ακόμη.

Ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Έλληνα ομόλογό του για συντονισμό και σωστή ενημέρωση των Αρχών.

Τρεις τραυματίες ηλικίας 20 και 28 ετών μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Pius Brînzeu» της Τιμισοάρα για νοσηλεία.

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο Ε-70 έξω από την πόλη Λούγκοζ, με αποτέλεσμα επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, εκφράζει, με ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας Αλεξάντρου Ρογκομπέτε.

Όπως αναφέρει ο κ. Ρογκομπέτε, είναι σε άμεση επαφή με τον Έλληνα ομόλογό του, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός της κατάστασης και σωστή ενημέρωση των Αρχών.

Σύμφωνα με τον Ρουμάνο υπουργό Υγείας, τρεις ασθενείς, ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Pius Brînzeu» της Τιμισοάρα.

Μετά την αξιολόγηση της κατάστασής τους στη Μονάδα Υποδοχής Επειγόντων Περιστατικών, έγινε εισαγωγή των ασθενών ως εξής:

– Ένας ασθενής στο Πολυτραυματολογικό (Casa Austria), με πολλαπλά πολυτραύματα και αμφόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

– Ένας ασθενής στην Ορθοπεδική, με κάταγμα ιερού οστού

– Ένας ασθενής στο Νευροχειρουργικό, με ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυθλάσεις.

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό διαρκή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική τους κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται στενά από ιατρικές ομάδες», αναφέρει ο κ. Ρογκομπέτε και εκφράζει τις ευχαριστίες του στο ιατρικό προσωπικό για την άμεση και επαγγελματική ανταπόκρισή τους σε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη.

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των επτά Ελλήνων οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο χθεσινό τροχαίο, εξέφρασε, χθες, με ανάρτησή του στα social media, και ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ιλίε Μπολογιάν.